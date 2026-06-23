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5 ilde jandarmadan 'uyuşturucu' operasyonu: 341 gözaltı

5 ilde jandarmadan 'uyuşturucu' operasyonu: 341 gözaltı
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İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 341 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma tarafından 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 341 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de 'uyuşturucu madde bulunduran' kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. 146 asayiş timi, 8 komando timi olmak üzere toplam 634 jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 341 şüpheli gözaltına alındı.

'ZEHİR SATICILARINA KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle, gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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