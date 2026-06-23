Uyuşturucu bulunduranlara yönelik 5 ildeki operasyonlarda 341 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde bulunduranlara yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 341 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde uyuşturucu madde bulunduranlara yönelik Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de operasyonların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 146 asayiş timi, 8 komando timi, 634 jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonlarda 341 şüphelinin yakalandığı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazinin ele geçirildiği kaydedildi.