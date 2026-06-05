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İçişleri Bakanlığı'ndan 5 İl ve Ankara İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine dayanarak Bilecik, Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın bazı bölgelerinde bugün yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Bilecik, Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın bazı bölgelerinde bugün yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Bakanlık, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün Bilecik il genelinde, Bursa'nın doğusunda, Kütahya'nın kuzeyinde ve Eskişehir'in batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Paylaşımda ayrıca, Ankara'nın güney ve batı kesimlerinde de gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli şekilde etkili olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Bakanlık, beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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