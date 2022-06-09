5. Etnospor Kültür Festivali - Haberler

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5. Etnospor Kültür Festivali

AA - Emrah Oktay - Güncel
5. Etnospor Kültür Festivali

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, İstanbul'da gerçekleştirilen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde güzel bir başlangıç yapıldığını söyledi.

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, İstanbul'da gerçekleştirilen 5. Etno spor Kültür Festivali'nde güzel bir başlangıç yapıldığını söyledi.

Kazancı, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Etkinliğe yeni tip koronavirüs salgını ile geçen sene yaşanan orman yangını ve sel olayları nedeniyle 2 yıl ara verildiğini anlatan Kazancı, "Organizasyonumuz çok iyi başladı. İki yıllık özlemi güzel bir başlangıçla unuttuk. Çok sayıda öğrencimiz, küçük çocuğumuz ve gencimizin açılış gününde yoğun ilgi göstermesi tüm yorgunluğumuzu unutturdu. İki yıl ara verdik. Aslında geçen sene için her türlü hazırlığı yapmıştık. Ülkemizin güneyindeki orman yangınları ve Karadeniz bölgesindeki sel felaketleri yaşandı. Biz, festival için harcayacağımız emek ve maddiyatı bu bölgelerdeki okullara gitmeye harcadık. Bu amaçla 80 okulda 40 binin üzerinde öğrenciye temas ettik. Bu değerleri çocuklarımıza ve gençlerimize ulaştırmayı devam ettirdik." diye konuştu.

Organizasyona her sene yeni branşlar eklediklerini dile getiren Kazancı, "Her sene 1 yeni branş ekliyorduk ama bu sene 3 tane yeni spor dalı ekledik. Bunlardan bir tanesi atlı güreş. Diğeri bizim güreşe benzeyen korej. 3'üncüsü ise bizdeki ebelemece diye oynanan Pakistan'ın kabaddi oyunu. Bunların yanında Azerbaycan'ın atlı gösteri ekibi de burada. Burada sadece geleneksel sporlar değil el sanatları, 26 ülkeden mutfak lezzetlerini misafirlerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etnospor Kültür Festivali'yle geleneksel sporların geliştiğine dikkati çeken Hakan Kazancı, "İlk günler Türk okçuluğunu bilmeyen gençlerimiz vardı. Bugün 3 sene önce kurulmuş bir federasyonumuz var ve 11 bine yakın lisanslı sporcusu bulunuyor. Bu bir değer. Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz makaralı yayda mücadele ediyor ama onun da yolu Okçular Vakfından geçti. Atlı spor kulüplerimizin sayısı her gün artıyor. Vatandaşlarımızdan çok büyük bir talep var. Biz amacımıza ulaştık ama hedeflerimizi artırarak devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

AA / Emrah Oktay - Güncel

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