Haberler

Edirne-Alkışlarla uğurlanan 44 yıllık öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Plevne İlkokulu Müdürü Zafer Tekçe, öğrenci ve öğretmenlerin düzenlediği etkinlikle emekliye ayrıldı. Çiçek ve alkışlarla uğurlanan Tekçe, gözyaşlarına hakim olamadı.

EDİRNE'de 44 yıllık eğitimci, Plevne İlkokulu Müdürü Zafer Tekçe (65), öğrenciler ve öğretmenlerin düzenlediği etkinlikle emekliye ayrıldı. Okuldan çiçekler ve alkışlarla uğurlanan Tekçe, gözyaşlarına hakim olamadı.

Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Zafer Tekçe için 3 yıldır müdür olarak görev yaptığı Plevne İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerinin katılımı ile tören düzenlendi. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da önem veren Tekçe, çiçekler ve alkışlarla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı programda; öğrenciler ve meslektaşları, yıllarca eğitime hizmet eden Tekçe'ye teşekkür etti. Sevgi gösterileri karşısında duygulanan Zafer Tekçe, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Edirne Valiliği de sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekçe'ye teşekkür etti. Paylaşımda, "Eğitime adanmış yılların ardından emekliliğe uğurlanan kıymetli eğitimcimiz Plevne İlkokulu Müdürümüz Zafer Tekçe'ye, ilimiz eğitimine ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kendisine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyor; bugüne kadar vermiş olduğu emekler için şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

EDİRNE'de 44 yıllık eğitimci, Plevne İlkokulu Müdürü Zafer Tekçe (65), öğrenciler ve öğretmenlerin düzenlediği etkinlikle emekliye ayrıldı. Okuldan çiçekler ve alkışlarla uğurlanan Tekçe, gözyaşlarına hakim olamadı.

Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Zafer Tekçe için 3 yıldır müdür olarak görev yaptığı Plevne İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerinin katılımı ile tören düzenlendi. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da önem veren Tekçe, çiçekler ve alkışlarla uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı programda; öğrenciler ve meslektaşları, yıllarca eğitime hizmet eden Tekçe'ye teşekkür etti. Sevgi gösterileri karşısında duygulanan Zafer Tekçe, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Edirne Valiliği de sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekçe'ye teşekkür etti. Paylaşımda, "Eğitime adanmış yılların ardından emekliliğe uğurlanan kıymetli eğitimcimiz Plevne İlkokulu Müdürümüz Zafer Tekçe'ye, ilimiz eğitimine ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesine sunduğu değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kendisine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyor; bugüne kadar vermiş olduğu emekler için şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Edirne'de eylemin sürdüğü maden tesisinde yangın çıktı

Edirne'de işçilerin grev yaptığı madende korkutan yangın
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama talebi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama talebi
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı