41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda Yalvaç Ural Onur Yazar Olarak Anıldı

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yılki onur yazarı Yalvaç Ural adına onur gecesi yapıldı.

Bu yıl ana teması "Çocukluk Şenliktir!" olan ve TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde okurlarını ağırlayan fuarın onur gecesinde, çocuk edebiyatı alanında önemli eserlere imza atan Ural'a plaket takdim edildi.

Fuar merkezindeki programda konuşan TÜYAP Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İnal, 41 yıllık fuarın bugününe uzun ve meşakkatli bir yoldan geldiğini belirterek, "Geri dönüp baktığımızda fuar, okurlarıyla, yazarlarıyla, yayınevleriyle, editörleriyle, çevirmenleriyle, illüstratörleriyle, çizerleriyle çok katmanlı bir çaba. Bu çabanın içindekilere ayrı ayrı bir teşekkürüm var. Onlar olmasaydı biz bugünleri yaşayamazdık." dedi.

İnal, Yalvaç Ural'a da teşekkür ederek, "Birçok dile çevrilmiş kitaplarıyla, sadece bizim çocuklarımızın değil, dünyada Çin'den Rusya'ya, ABD'den Almanya'ya, İngiltere'den Balkan coğrafyasına kadar çocukların hayal dünyalarını geliştiren, çok önemli etkileri olan bir yazar." değerlendirmesini yaptı.

"Farklı fikirde olan yayınevleri, okurlara kitaplarını sunuyor, yazarlar kitaplarını imzalıyor"

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de fuarın ilk kurulduğu yıllardan bahsederek, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bir kültür şöleni olduğunu söyledi.

Kocatürk, "Burada farklı fikirde olan yayınevleri, okurlara kitaplarını sunuyor, yazarlar kitaplarını imzalıyor. 'Demek ki bir arada da böyle yaşanılıyormuş'un tipik ve en güzel örneği olan İstanbul Kitap Fuarı'nı hep birlikte ortaya koymaktan dolayı onur duyuyoruz." diye konuştu.

TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da bu yıl fuarın onur yazarının Yalvaç Ural seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Çocuk edebiyatının gelişmesi çok önemli. Çünkü insan küçük yaştan kitap okumaya başlarsa kitabı sever." dedi.

Yalvaç Ural ise bugüne kadar birçok ödül aldığını ancak bu ödülün kendisi için farklı olduğunu ifade ederek, "Bu ödülün yerini hiçbiri tutamaz. Çünkü burada sizin yazarlığınız, emeğiniz, verdiğiniz yıllar ödüllendirilmiş oluyor. Bu yüzden duygularımı anlatamam." dedi.

Gecede ayrıca Türkiye Yayıncılar Birliğinin Özel Ödülleri, Herkese Kitap Vakfı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine verildi. "Yayıncılık Özel Ödülü" ise Kitapsan adına Erdoğan Sönmez'e takdim edildi.

Program sonunda Faruk Şüyün'un hazırladığı, Yalvaç Ural'ın yaşamına ve eserlerine odaklanan "Yalvaç Ural- Dünya Çocuk Edebiyatının Şövalyesi" eseri katılımcılara hediye edildi.