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40. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

40. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği 40. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan eserler ve sanatçılar açıklandı. Yarışmaya 67 ülkeden 529 karikatürist katıldı. Birincilik ödülü İran'dan Mohammad Ali Khalaji'ye verildi.

Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 40. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alanlar açıklandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya bu yıl 67 ülkeden 529 karikatürist 1137 eserle katıldı.

Eserleri, Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun başkanlığında, Ercan Akyol, Rafael Correa, Piyale Madra, Firoozeh Mozaffari, Tan Oral, Edel Rodriguez, Tjeerd Royaards ve Ross Thomson'dan oluşan uluslararası jüri değerlendirdi.

İran'dan Mohammad Ali Khalaji'nin eseri birincilik ödülüne değer görülürken, Romanya'dan Marcel Claudiu Morariu ikincilik, Romanya'dan Pascal Gelu da üçüncülük ödülünü kazandı.

Vakfın "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" konulu özel ödülünün sahibi ise Meksika'dan Camila de la Fuente oldu.

İran'dan Javad Takjoo ve Marzieh Khanizadeh Abyaneh ile Türkiye'den Hamit Gış "Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Yarışmanın birincisi 6 bin dolar, ikincisi 2 bin 500 dolar, üçüncüsü 1000 dolarlık ödüle hak kazandı.

"Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar Ödülü"nü kazanan sanatçı 3 bin dolar, "Başarı Ödülü"nü kazanan üç sanatçı ise 500'er dolarlık ödülün sahibi olacak.

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Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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