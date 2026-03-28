Köpekten kaçarken kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden Mahra mezarı başında anıldı

Sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine ailesi ve arkadaşları katıldı. Derya Pınar, kızının kaybının ardından güvenli sokaklar için mücadele ediyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 4 yıl önce sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar (9), ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Belek Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine; kızının ölümünden sonra Güvenli Sokaklar ve Yaşama Hakkını Savunma Derneği'ni kurup başkanlığını yapan baba Murat Pınar, dernek genel sekreterlik görevini yürüten anne Derya Pınar, yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Anma törenine katılanlar, mezar başına çiçekler koyup dua etti. Anma programında Derya Pınar, kızının sınıf arkadaşı Yiğit Yorulmaz'ın yazdığı mektubu okudu.

'SINIFÇA SENİ HİÇ UNUTMADIK'

Mektupta şu ifadeler yer aldı: "Merhaba Melin, bugün aramızdan ayrılışının 4'üncü yılı. Sınıfça seni hiç unutmadık. Her zaman aklımızda ve kalbimizdesin. Bu yıl mezun oluyoruz. Hepimiz senin de mezuniyette olmanı isterdik fakat ne kadar fiziken olmasan da ruhen her zaman bizimlesin ve seni çok seviyoruz. Biliyorum, biz seni göremesek de sen bizi görüyorsun. Sen diğer dünyanın en güzel yerinde, cennettesin. Seni unutmayacağız. Her zaman aklımızda ve gönlümüzdesin. Seninle olan anılarımız yaşandı diye sevinsek de bitti diye çok üzülüyoruz. Her zaman bizimlesin. Seni çok seviyoruz çok da özledik cennet meleğimiz."

'BAŞIBOŞ HAYVANLAR KONTROL ALTINA ALINMALI'

Anne Derya Pınar da yaptığı açıklamada "Güvenli Sokaklar ve Yaşama Hakkını Savunma Derneği olarak, 28 Mart 2022'de hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Mahra Melin Pınar, Antalya'nın Serik ilçesinde kendisine saldıran başıboş köpeklerden kaçarken bir kamyonun altında kalarak ağır yaralanmış ve 23 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Bu acı olay, güvenli sokak ihtiyacını açıkça ortaya koymuştur. Bugün benzer acıların yaşanmaması için çağrımızı yineliyoruz. Derneğimizin yaklaşımı nettir. Başta yaşam hakkı olmak üzere insan haklarının korunması ve hayvan refahının sağlanması. Sahipsiz başıboş hayvanlar kontrol altına alınmalı. Bakımevi ve yaşam alanları yaygınlaştırılmalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
