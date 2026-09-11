Haberler

4’üncü katın balkonundan düşen Merve hayatını kaybetti

4’üncü katın balkonundan düşen Merve hayatını kaybetti
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan düşen Merve Emin (24) hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan düşen Merve Emin (24) hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Arzu Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonuna çıkan Merve Emin, iddiaya göre dengesini kaybederek, 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Emin ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Merve Emin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler geri dönüyor! Jose Mourinho müjdeyi verdi

Sonunda muradına erdi!
Tanju Çolak'tan eski oda arkadaşı İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler

Tanju Çolak'tan eski oda arkadaşı İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan

Erdoğan'ın "seçim" çıkışı muhalefeti karıştırdı! Bir yorum da ondan
73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu

73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! 12 Ekim'de kepenk iniyor

Gelin Evi'nde böyle villa görülmedi! 7+2 odalı evin içinde yok yok

Gelin Evi'nde böyle ev görülmedi! 7+2 oda, 5 banyo, havuz, hamam...

İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti

Tarihe geçerek veda etti
Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi

Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı entübe edildi