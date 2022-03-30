4 milyon 367 bin lira Gaziemir'in kasasında kalacak

Vergi muafiyetiyle 4 milyon 367 bin lira tasarruf sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı başvurusu olumlu sonuçlanan Gaziemir Belediyesi, ' Yatırım Teşvik Belgesi' sahibi oldu. Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma sonucunda belgeyi almaya hak kazanan Gaziemir Belediyesi, 2022-2026 döneminde iş makinesi, temizlik araçları ve diğer teçhizatları satın alırken katma değer vergisinden muaf olacak.

Belediye, Yatırım Teşvik Belgesi'yle, 24 milyon 264 bin 500 lira tutarındaki 31 kalem araç ve iş makinesi alımında yüzde 18 Katma Değer Vergisi muafiyetinden faydalanacak. Yatırım Teşvik Belgesi'nin sağladığı vergi muafiyeti sayesinde belediye 4 milyon 367 bin 610 lira tasarruf edecek.

Uyguladıkları mali disiplin ve gelir getirici adımlar sonucunda ekonomik yapısı güçlü bir belediye yarattıklarını ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz karşısında belediyemizin ekonomik yapısını korumak için birçok önlem alıyor, tasarruf edecek yeni yollar arıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığımız başvuru sonucunda Yatırım Teşvik Belgesi aldık. Bu kapsamda 24 milyon 264 bin 500 lira tutarındaki iş makinesi alımında vergiden muaf olacağız ve 4 milyon 367 bin 610 lira belediyemizin kasasında kalacak" diye konuştu.

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