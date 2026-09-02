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Darıca'da çatı yangını korkuttu

Darıca'da çatı yangını korkuttu
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KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, yaralanan olmadı. Teras katta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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