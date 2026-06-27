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Kocaeli merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 14 tutuklama

Kocaeli merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 14 tutuklama
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Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. Fuhşa sürüklenen 18 kadın kurtarıldı.

KOCAELİ merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, fuhşa sürüklenen 18 kadın kurtarıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik takibin ardından 23 ve 24 Haziran tarihlerinde Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 'İnsan ticareti', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarından 21 şüpheli, gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı tespit edilen 18 mağdur kadın da kurtarıldı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin 21 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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