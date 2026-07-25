4 gündür kayıp olarak aranıyordu; cansız bedenine ulaşıldı

ÇANAKKALE'de, 4 gündür kayıp olarak aranan Ali Kumcu'nun (36) cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Işıklar köyünde yaşayan Ali Kumcu'dan 4 gündür haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sürdürülen çalışmaların 'üncü gününde merkeze bağlı Özbek ve Işıklar köyü yakınlarındaki Göztepe mevkisinde Kumcu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Kumcu'nun cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı