39. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın İlk İki Aşamasına 245.000 Yabancı Alıcı Katıldı

GUANGZHOU, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 139. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ilk iki aşamasına 219 ülke ve bölgeden 245.000 yabancı alıcı katıldı. Katılım, bir önceki fuara kıyasla yüzde 2,2 artış gösterdi.

Çin Dış Ticaret Merkezi'nin verilerine göre, aynı zamanda Kanton Fuarı olarak da bilinen etkinliğe toplam 140 uluslararası sanayi ve ticaret kuruluşu katıldı. ABD, Meksika, İngiltere, Almanya ve Japonya gibi ülkelerden 344 önde gelen şirket fuarda yer aldı. Bu sayı, bir önceki fuarın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artış gösterdi.

Bu yıl üç aşama halinde düzenlenen fuar, 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

23-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci aşama, yapı malzemeleri, mobilya, ev ürünleri, hediyelik eşyalar ve dekorasyon ürünlerini kapsayan "kaliteli ev yaşamı" temasına odaklandı. 1-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek üçüncü aşamada ise oyuncaklar, anne-bebek ürünleri, ev tekstili, kırtasiye ile sağlık ve eğlence ürünleri öne çıkacak.

İlk kez 1957'de düzenlenen Kanton Fuarı, yılda iki kez Guangzhou'da gerçekleştiriliyor. Çin'de düzenlenen en kapsamlı uluslararası ticaret etkinliklerinden biri olan fuar, ülkenin dış ticaretinin önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

