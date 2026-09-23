38 STK, Trump'ın UCM yaptırımlarının mağdurların adalete erişimini zedelediğini bildirdi

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Uluslararası 38 sivil toplum kuruluşu (STK), ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik yaptırımlarına karşı açılan davada, Washington yönetiminin bu kararının yaptırım uygulanan yargıçların ve insan hakları gruplarının ötesinde mağdurların adalete erişimini zorlaştırdığı yönünde görüş bildirdi.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, örgütün yanı sıra Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve beraberindeki 36 STK'nin, Trump'ın UCM'nin kurucu anlaşması olan "Roma Statüsü'nü yok etmesine izin vermemek" için harekete geçtiği duyuruldu.

STK'ler arasında yer alan ABD merkezli insan hakları örgütleri Amerikan Dostları Hizmet Komitesi (AFSC), Anayasal Haklar Merkezi, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Açık Toplum Enstitüsü, Trump yönetiminin UCM'ye yönelik yaptırımlarının faaliyetlerini engellediği ve anayasal haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesine temmuzda açtıkları davada ortak görüş bildirdi.

STK'ler, Trump yönetiminin bu kararının yaptırıma uğrayan mahkeme yargıçlarının ve insan hakları gruplarının ötesinde uluslararası adalet sistemine erişime de zarar verdiğini ve sivil toplumun mahkemeyle bağını zayıflattığını vurguladı.

İnsan hakları örgütlerini de hedef alan yaptırımlar yüzünden bu örgütlere güvenerek adalet arayışına giren çok sayıda mağdurun hukuk sistemine güveninin zedelendiğine dikkati çeken STK'ler, bu yaptırımların aynı zamanda ifade ve toplanma özgürlüğünün de ihlali niteliğinde olduğunu kaydetti.

Trump, imzaladığı kararnameyle UCM'ye delil sağlayan Filistinli insan hakları kuruluşları ile Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi de yaptırım kapsamına almıştı.

ABD'nin UCM yaptırım kararı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington, 18 Ağustos'ta aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA