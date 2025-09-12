38 İlde DEAŞ Operasyonu: 161 Üye Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 38 ilde 161 DEAŞ üyesinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik polis tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheli, 38 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.