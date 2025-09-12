Haberler

38 İlde DEAŞ Operasyonu: 161 Üye Yakalandı

38 İlde DEAŞ Operasyonu: 161 Üye Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 38 ilde 161 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 38 ilde 161 DEAŞ üyesinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik polis tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheli, 38 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Güzellik merkezinden paylaştı! Yüzündeki değişik dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.