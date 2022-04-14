36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI - Haberler

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36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMSUN'da çeşitli suç kayıtlarından hakkında toplam 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan Doğan Ateş (45), evin çatısında saklanırken yakalandı.

SAMSUN'da çeşitli suç kayıtlarından hakkında toplam 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan Doğan Ateş (45), evin çatısında saklanırken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan Doğan Ateş'i takibe aldı. Ekipler Ateş'in iftar için Tekkeköy ilçesinde bir eve gideceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adrese giderek takibe devam eden polis ekipleri, Ateş'i binaya girerken gördü. Harekete geçen polis elipleri evin çatısında saklanan Ateş'i yakaladı. Gözaltına alınan ve çeşitli suç kayıtlarından hakkında toplam 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan şüpheli, emniyete götürüldü. (DHA)

36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI

36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI

36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI

36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI

36 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ZANLI ÇATIDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Doğan Ateş, Polis, Güncel, Haberler

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