32. İstanbul Caz Festivali 1 Temmuz'da Başlıyor

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali, 1 Temmuz'da başlıyor. Cazın önemli isimleri çeşitli mekanlarda sanatseverlerle buluşacak. Açılış konserinde Chucho Valdes Royal Quartet sahne alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali", 1 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, cazın usta isimleri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Fransız Sarayı, Swissotel ve Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilecek festivale konuk olacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verilecek açılış konserinde, Chucho Valdes Royal Quartet dinleyiciyle buluşacak. 7 Grammy ödüllü Valdes'e, davulda Horacio "El Negro" Hernandez, bas gitarda Jose A. Gola ve perküsyonda Roberto Jr. Vizcaino eşlik edecek.

Hermanos Gutierrez müzik grubu 2 Temmuz'da, besteci ve piyanist Max Richter 3 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde, Fransız caz piyanisti Gregory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin 4 Temmuz'da Fransız Sarayı'nda konser verecek.

Michelangelo Scandroglio ile Hakan Başar Trio ve Chiara Civello, 5 Temmuz'da İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Müzisyen Jazzmeia Horn 7 Temmuz'da, Amerikalı sanatçı Meshell Ndegeocello 8 Temmuz'da Swissotel'de sahne alacak.

Brezilyalı sanatçı Roge, Esma Sultan Yalısı'nda 9 Temmuz'da festival sahnesine konuk olacak.

Caz Vapuru'nda İstanbul Boğazı eşliğinde konser

Caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile 10 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'da aynı sahneyi paylaşacak.

Kerem Görsev Quintet, 11 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta performans sergileyecek.

Festival kapsamında 13 Temmuz'da Kabataş'tan hareket edecek Caz Vapuru, dinleyicilere İstanbul Boğazı eşliğinde konser keyfi yaşatacak.

"Gece Gezmesi" konserlerinde ise 16-17 Temmuz'da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde genç yetenekler ve bağımsız sesler sahne alacak.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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