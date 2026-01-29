Haberler

Bakan Yerlikaya: Otoyolda aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, otoyolda 300 kilometre hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün yakalandığını duyurdu. M.C.A. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, otoyolda 300 kilometrenin üzerinde hız yapan motosiklet sürücüsünün yakalanarak hakkında ' Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli ve idari işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya üzerinden 'Gereği yapıldı' notuyla yaptığı paylaşımda, otoyolda 300 kilometrenin üzerinde hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Otoyolda aşırı hız yapıp makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü M.C.A. yakalandı. Gereği Yapıldı. Bu kadar hız yaparak, ne kendini düşünüyorsun, ne başkalarını düşünüyorsun ne de aileni, yazık değil mi? Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine; İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarmamız tarafından, Kuzey Ege Otoyolu Menemen mevkiinde sürücünün, farklı tarihlerde birden fazla aşırı hız ve tehlikeli manevra (makas atma) yaptığı tespit edildi. Şüpheli hakkında; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan adli ve idari işlem yapıldı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Unutmayalım; trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz Gereğini Yaparız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
