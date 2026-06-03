KKTC'de yaşayan kadın annesiyle 30 yıl sonra kavuştu

Trabzon'un Maçka ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 46 yıl önce gelin giden Ayşe Karadağ, annesiyle 30 yılın ardından bir araya geldi.

Evlendikten sonra eşiyle KKTC'ye yerleşen Karadağ, çeşitli nedenlerle memleketine ziyarete gelemedi.

Yaklaşık 8 yıl önce felç geçiren Karadağ, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde bulunan, Güzelyurt ilçesindeki Kalkanlı Yaşam Evi'ne yerleştirildi.

Yürüme engelli 64 yaşındaki Karadağ, en son 30 yıl önce gördüğü annesi ile 9 kardeşine duyduğu özlemin sona ermesi için yetkililerden yardım istedi.

Karadağ, Yaşam Evi İdari Sorumlusu Mert Metinkal'ın girişimleri sonucunda, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Güzelyurt Şubesi ve Güzelyurt El Ele Hizmet Derneğinin desteğiyle, memleketi Trabzon'a geldi.

Konuşma güçlüğü de çeken tekerlekli sandalyedeki Ayşe Karadağ ile kardeşi Mustafa Yıldız'ın Trabzon Havalimanı'ndaki buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Arsin ilçesinde oturan kardeşi Yeşim Akyüz'ün evine Büyükşehir Belediyesinin "engelsiz taksi"si ile getirilen Karadağ, burada 30 yıl önce görüştüğü annesiyle bir araya geldi.

Diyaliz hastası 80 yaşındaki annesi Emine Yıldız'ın elini öpen Karadağ, gözyaşı döktü.

Yaklaşık 10 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Emine Yıldız, AA muhabirine, 30 yıl önce KKTC'ye giderek kızını ziyaret ettiğini söyledi.

Kızını yıllar sonra görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yıldız, "Allah razı olsun, getirdiniz onu." dedi.

Yıldız, uzun yıllardır yatağa bağımlı olduğunu belirterek, "Ben göremeyecektim onu daha." diye konuştu.

Ayşe Karadağ ise yaşadığı mutluluğu paylaşarak, annesini özlediğini, heyecanlı olduğunu ifade etti.

Mustafa Yıldız da ablasını 6 sene önce KKTC'de ziyaret ettiğini, yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"İnsani bir görevdi, biz de bunu yerine getirdik"

Yaşam Evi İdari Sorumlusu Mert Metinkal ise Karadağ'ın sohbet sırasında ailesine duyduğu özlemi kendisine anlattığını ifade etti.

Metinkal, aileyle iletişime geçtiklerini ancak anne Yıldız'ın sağlık sorunları nedeniyle KKTC'ye gelememesi nedeniyle Karadağ'ı memleketi Trabzon'a getirdiklerini belirtti.

Kendilerine bu konuda destek olan herkese teşekkür eden Metinkal, "Onlar olmasaydı belki biz burada değildik şimdi ama iyi ki onlar var. Onların desteğiyle buraya geldik ve Ayşe teyzemizi annesiyle kavuşturduk." dedi.

Metinkal, Karadağ'ın 30 yıldır annesiyle görüşmediğini belirterek, "Biz Ayşe teyzeyle hemen hemen her gün oturur dertleşiriz. Duygulanmamak elde değil ve gerçekten bu her şeyden önce insani bir görevdi, biz de bunu yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Karadağ'ın ailesiyle kavuşmasına vesile oldukları için yaşadıkları mutluluğu dile getiren Metinkal, "O mutluysa, kurumsal kimliğimiz mutluysa biz de mutluyuz. Onların huzuru için her zaman çalışacağız." diye konuştu.

Ailesiyle yıllar sonra buluşan Karadağ, 5 Haziran'a kadar memleketinde yakınlarıyla hasret giderecek.