Sumud Kara Konvoyu, Gazze'deki ablukayı kırmak için Libya'daki kalkış noktasından yola çıktı

Libya'nın Zaviye kentinden hareket eden Sumud Kara Konvoyu, 30 ülkeden 350'den fazla aktivistle Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıktı. Konvoyda 50 konteyner yardım malzemesi ve 5 ambulans bulunuyor.

Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist başkent Trablus, Misrata ardından da Sirte'ye ulaşıp Libya'nın doğusuna geçmeyi planlıyor.

Konvoyda Cezayirli 96 aktivistten sonra en çok aktivist Türkiye'den (yaklaşık 50 aktivist) bulunuyor.

Aktivistler konvoyun tek amacının Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olduğunu, geçtiği ülkelere hiçbir tehdit oluşturmadığını vurguluyor.

Konvoyun Mısır'a ulaşmasının ardından da Refah'a doğru ilerlemesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
