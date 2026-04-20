"30. İstanbul Tiyatro Festivali"nde yer alacak ilk oyunlar açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin açılışı 'Lacrima' oyunu ile yapılacak, uluslararası önemli topluluklar sahne alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "30. İstanbul Tiyatro Festivali"nde yer alacak ilk eserler belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 22 Ekim-3 Aralık'ta gerçekleştirilecek festival, Türkiye'den ve dünyadan birçok çarpıcı yapımı tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Festivalin açılışı, 22 Ekim'de uluslararası sahnenin önemli yönetmenlerinden Caroline Guiela Nguyen imzalı "Lacrima" oyunu ile yapılacak.

Dünyanın önde gelen çağdaş dans toplulukları arasında yer alan Nederlands Dans Theater (NDT 2), 27-28 Kasım'da festival izleyicisiyle bir araya gelecek.

Erişilebilirlik ve kapsayıcılığı odağına alan nitelikli üretimleriyle uluslararası bilinirlik kazanan, Birleşik Krallık merkezli ödüllü topluluk Ad Infinitum, DenizBank desteğiyle 7-8 Kasım'da "Veda Ritüeli" eserini sahneleyecek.

Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak. Ayrıntılı bilgiye "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.

Etkinliklerin biletleri, 22 Nisan'da Passo'da satışa sunulacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
