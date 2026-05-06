ABD'de Kongre üyeleri, hükümetin İsrail'in nükleer silah programının varlığını kabul etmesini istedi

ABD'de Temsilciler Meclisinden 30 Demokrat üye, Başkan Donald Trump yönetiminden, İsrail'in gizli tuttuğu nükleer silah programının varlığını kabul etmesini ve programa ilişkin bildiği detayları açıklamasını talep etti.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro önderliğindeki 30 Demokrat, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ortak mektup yazdı.

Mektupta, İsrail'in 1950'lerin sonlarında gizlice başlattığı bilinen ancak varlığını resmen kabul etmediği nükleer silah programı ele alındı.

İran'a 28 Şubat'ta düzenlenen saldırılarla başlayan savaş ortamında Washington yönetiminin, İsrail'in nükleer silah programına ilişkin sessizliğinin "savunulamaz" olduğu belirtilen mektupta, Kongrenin " Orta Doğu'daki nükleer dengeler hakkında tam bilgi sahibi olmakla sorumlu olduğu" vurgulandı.

Mektupta, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin nükleer programlarını kısıtlama söylemlerine karşı İsrail'in nükleer silah programının varlığını kabul etmeyen ABD'nin "güvenilirliğinin azaldığı" ifade edildi.

Hükümete, İsrail'in programı hakkında bildiklerini aktarması çağrısı yapılan mektupta, uranyum zenginleştirme kapasitesi, kullanılan materyalin üretim yeri ve nükleer silahların mevcut savaşta hangi durumlarda kullanılacağının ABD'ye bildirilip bildirilmediği gibi detayların da paylaşılması istendi.

WP'ye konuşan hükümet yetkilileri de Trump yönetiminden bazı kişilerin, mevcut gerilimin nükleer boyuta tırmanması konusunda endişeleri olduğunu söyledi.