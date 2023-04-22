İstanbul'da 30 ayrı suçtan aranan kişi annesini uğurlamaya geldiği havalimanında yakalandı

Hakkında 30 ayrı suçtan arama kararı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, annesini yolcu etmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Furkan G. emniyete götürüldü.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, dün havalimanına gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek GBT kontrolü yapmak istedi. Annesini İzmir'e uğurlamak için havalimanına gelen kişi, üzerinde kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine parmak izi kontrolüne götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede bu kişinin 30 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Furkan G, olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Furkan G, emniyete götürüldü.