Güroymak'ta Leylek 3 Yıldır Kışın Göç Etmiyor

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı köyünde, elektrik direğine yuva yapan leylek, 3 yıldır kışı göç etmeyerek köyün sembolü haline geldi. Uzmanlar, bu durumun iklim değişikliği ve besin kaynaklarının artması gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtirken, köylüler leyleğe yiyecek bırakıyor.

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde elektrik direğine yuva yapan leylek, 3 yıldır göç etmiyor. Köylüler, kışı köylerinde geçiren leyleğe zaman zaman yiyecek bırakıyor.

Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki elektrik direğinin üzerine yuva yapan leylek, kış ayları gelmesine rağmen 3 yıldır göç etmiyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü, kar kalınlığının arttığı günlerde dahi yuvasını terk etmeyen ve köyün sembolü haline gelen leylek, artık köyün bir parçası haline geldi. Uzmanlar, bazı leyleklerin; iklim değişikliği, besin kaynaklarının artması ya da sağlık durumları gibi nedenlerle göç etmeyebildiğini belirtirken, leyleğin yaşamını sürdürebilmesi için doğal dengenin korunması ve bilinçsiz müdahalelerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti. Diğer yandan köylüler, kışı köylerinde geçiren leyleğe zaman zaman yiyecek bırakıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
