3. Türk-Suudi Koordinasyon Toplantısı yarın Ankara'da düzenlenecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan eş başkanlığında 3. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı yarın düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin üçüncü toplantısı yarın Ankara'da yapılacak.

Toplantı vesilesiyle, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"nın imzalanması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında her alanda gelişen ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıyacak işbirliği imkanlarını kapsamlı biçimde ele alması ve konsey bünyesindeki komitelerin çalışmalarını gözden geçirmesi bekleniyor.

Fidan'ın bölgedeki mevcut gelişmelerin, bağlantısallık alanındaki işbirliğinin stratejik önemini bir kez daha teyit ettiğine dikkat çekmesi ve bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesinin elzem olduğuna işaret etmesi öngörülüyor.

ABD ile İran arasında süren temas ve görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanmasını teminen, Türkiye'nin yapıcı bir çerçevede katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etmesi öngörülen Fidan'ın, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor.

Fidan'ın, Netanyahu hükümetinin Gazze'de süren ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki hukuksuz eylemleri karşısında iki devletli çözüm vizyonunun kararlılıkla savunulmasının önemine işaret etmesi öngörülüyor.

Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik olarak yürütülen görüşmeler ile Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunması öngörülen Fidan'ın, İsrail'in Lübnan'daki işgali karşısında, uluslararası toplumun daha caydırıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi

İki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla 2016'da dışişleri bakanlarının başkanlığında kurulan bir işbirliği ve istişare mekanizması olan bu konseyin ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017'de Ankara'da ve ikinci toplantısı 18 Mayıs 2025'te Riyad'da yapıldı

Konsey bünyesinde "Siyasi ve Diplomatik Komite", "Askeri ve Güvenlik Komitesi", "Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi", "Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi" ve "Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi" olmak üzere, iki ülkeden ilgili kurumların katıldığı beş alt komite yer alıyor.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliği her alanda gelişmekte olup, her seviyede gerçekleşen karşılıklı ziyaretler ilişkilerin gelişimine katkı sunuyor. İki ülke çok taraflı platformlarda da yakın eş güdümü sürdürüyor.

İkili ticaret hacmi 2025 sonu itibarıyla 8,5 milyar dolara ulaştı.