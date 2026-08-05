Yahyalı'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde 3 tekerlekli motosikletin dere yatağına devrildiği kazada Mehmet Baş hayatını kaybetti, 2 torunu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Yahyalı ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Baş'ın kontrolünü kaybettiği 3 tekerlekli motosiklet, dere yatağına devrildi. Kazada Mehmet Baş ile yanındaki 2 torunu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Baş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, yaralı 2 torunu ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı