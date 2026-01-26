Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan güncel sanat dergisi "Sanat Dünyamız" tarafından düzenlenen "3. Sanat Dünyamız Film Günleri" sona erdi.

Bu yıl yemeğin kültürel ve zamansal boyutlarına odaklanıldan programın son gününde, bu yılın teması "Kim Kimi Yiyor?" üzerine Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide küratör Melike Bayık, gazeteci aktivist Hacer Foggo ve akademisyen Candan Türkkan yemek kültürü üzerine bir konuşma yaptı.

Küratörlüğünü sinema yazarı Engin Ertan'ın üstlendiği, yemeğin bir metafora dönüştüğü durumlara vurgu yapan yapımların yer bulduğu programda, güncel sanatla sinemanın kesişiminde yer alan filmler izleyiciyle buluştu.

Ayrıca bu yılki tema kapsamında güncel sanat performansları ve bir resim seçkisi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Bu yıl programda gösterilen filmler arasında ise "Tuzu Bizim Tarafa Uzat", "Çiçek Adası", "Büyük Gece", "Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası" ve "Uzay Macerası" yer aldı.