3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu sayısı 14'e yükseldi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada, şüphelilere yardım ettiği belirlenen T.K. gözaltına alınıp tutuklandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada, şüphelilere yardım ettiği belirlenen T.K. gözaltına alınıp tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

Olay, 27 Mart'ta gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Tramvay yolundan geçen plakasız otomobilden açılan ateş sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), yolda selam vermek için duran Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetti. Saldırıda mekan çalışanı Türkeş Ç. ile Cüneyt S. ise yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

1844 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 91 güvenlik kamerasına ait toplam 1844 saatlik görüntü incelendi. Saldırının 2,3 saniye sürdüğü ve olay yerinde 23 mermi kovanı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin çalıntı ve ikiz plakalı araçlar kullanarak öncü-artçı sistemle hareket ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, 31 Mart'ta gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Derinleştirilen soruşturma kapsamında daha sonra yakalanarak gözaltına alınan Ü.D., N.A., E.C., M.E., K.U. ve B.Ö. ile C.G. de tutuklandı.

1 TUTUKLAMA DAHA

Soruşturma kapsamında, şüphelilere yardım ettiği belirlenen T.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Tartıştığı adama 'hakim/savcı' kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var

Hakim/savcı kartını gösterip üste çıktı, yalanı kısa sürede anlaşıldı
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
İran: Yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir

Çözümü buldular! İran, ABD ablukasını böyle kıracak
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı

7 yıldan sonra bir ilk: İki ülke arasında hava köprüsü yeniden açıldı
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması