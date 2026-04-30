3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu sayısı 14'e yükseldi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada, şüphelilere yardım ettiği belirlenen T.K. gözaltına alınıp tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

Olay, 27 Mart'ta gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Tramvay yolundan geçen plakasız otomobilden açılan ateş sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), yolda selam vermek için duran Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetti. Saldırıda mekan çalışanı Türkeş Ç. ile Cüneyt S. ise yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

1844 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 91 güvenlik kamerasına ait toplam 1844 saatlik görüntü incelendi. Saldırının 2,3 saniye sürdüğü ve olay yerinde 23 mermi kovanı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin çalıntı ve ikiz plakalı araçlar kullanarak öncü-artçı sistemle hareket ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, 31 Mart'ta gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Derinleştirilen soruşturma kapsamında daha sonra yakalanarak gözaltına alınan Ü.D., N.A., E.C., M.E., K.U. ve B.Ö. ile C.G. de tutuklandı.

1 TUTUKLAMA DAHA

Soruşturma kapsamında, şüphelilere yardım ettiği belirlenen T.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı