3 FETÖ ŞÜPHELİSİ, SAKIZ ADASI'NA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI Güncel Haberler İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yargılama süreçleri devam eden ihraç öğretmen T.U.A, ihraç psikolog Ö.E. ve ihraç astsubay üstçavuş M.T.'nin Çeşme'den deniz yoluyla Sakız Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün harekete geçen ekipler, şüphelileri kaçmaya çalıştıkları sırada Musalla Mahallesi Liman mevkisinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sakız Adası Jandarma Çeşme Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 3 FETÖ ŞÜPHELİSİ, SAKIZ ADASI'NA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.