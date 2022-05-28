3 çocuk annesi Türkan, akrabası tarafından öldürüldü (2) - Haberler

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3 çocuk annesi Türkan, akrabası tarafından öldürüldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Burak Gezen - Güncel
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3 çocuk annesi Türkan, akrabası tarafından öldürüldü (2)

TUTUKLANDIÇanakkale'de, tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir'i başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Çanakkale'de, tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir'i başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE, -


Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel

Türkan Demir Çanakkale Tavuk Güncel Haberler

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