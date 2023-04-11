3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda Yeşil ve Düşük Karbonlu Ürünler Sergileniyor
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HAİKOU, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) sergilenen bir Tesla marka otomobil, 11 Nisan 2023. Yeşil ve düşük karbonlu üretim ve tüketim konseptleri 3.
HAİKOU, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) sergilenen bir Tesla marka otomobil, 11 Nisan 2023.
Yeşil ve düşük karbonlu üretim ve tüketim konseptleri 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'ndaki birçok sergi alanında kendini gösteriyor. (Fotoğraf: Fan Yuqing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel