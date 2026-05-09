3 bin rakımlı Van-Bahçesaray yolunda zorlu karla mücadele

VAN'da çığ riski nedeniyle yaklaşık 5 aydır araç geçişlerine kapalı olan 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunda, yol açma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin 12 gündür sürdürdüğü çalışma sonucu yolun 15 kilometrelik bölümü açıldı. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kalan 18 kilometrelik bölümün açılması için de yoğun çaba sarf ediyor.

Van'da yoğun kar yağışı ve özellikle de çığ riski nedeniyle geçen yıl aralık ayında tamamen ulaşıma kapatılan yaklaşık 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunda, havaların düzelmesi ile yol açma çalışmaları başladı. Mayıs ayında halen karla mücadelenin sürdüğü kara yolunda, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11 personel, 5 iş makinesiyle metrelerce kar yığınlarını temizlemeye çalışıyor. Zorlu coğrafyada şu ana kadar yolun 15 kilometresi açan ekipler, yolun 18 kilometresini de açmak için yoğun çaba gösteriyor. Ekipler zaman zaman 6 metrelik kar yığınları ile mücadele ederken, özellikle çığ düşen alanlarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

'12 GÜNDÜR ÇALIŞIYORUZ'

Ekip şefi Murat Yücel, bu yıl kar yağışının çok fazla olduğunu ve yolun kapalı olduğu dönemlerde de çok sayıda çığın düştüğünü belirterek, "Yaklaşık 12 gündür çalışıyoruz. Araçlarımızla birlikte karla mücadele ediyoruz. Yaklaşık 15 kilometrelik yolu açtık. 18 kilometrelik yolumuzda kalmış durumda. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Türkiye'nin en zor coğrafi yolu burası. Bazı yerlerde 6 metre yüksekliğinde kar var. Genelde çığın düştüğü alanlar. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 4-5 Şubat 2020'de yaşanan 2 çığ felaketinde 42 kişi şehit oldu, 85 kişi yaralandı. Bu acı olayın ardından başka felaketlerin yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Riskin devam ettiği dönemlerde yol tamamen ulaşıma kapatılırken, bu süreçte ulaşım daha uzun olan Bitlis'in Hizan ilçesi ile bağlantılı yoldan sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı