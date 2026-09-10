3 bin balya ot yandı, 10 ton buğday kurtarıldı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde ot balyalarını istiflediği alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin sürdürdüğü yangında 3 bin balya ot küle dönerken, balyalarının arasında bulunan 10 ton buğday ise zarar görmeden kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Eflani ilçesi Güngören köyünün Mahmutlar Mahallesi'nde İhsan Badem'e ait ot balyalarının istiflendiği alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangında 3 bin balya ot küle dönerken, balyalarının arasında bulunan 10 ton buğday ise kurtarıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı