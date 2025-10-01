297 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 5 ayrı suçtan 297 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 490 bin lira para cezası ile aranan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel