29 Yaşındaki Uzman Çavuş Musa Dağ Kalp Krizine Yenik Düştü
Adıyaman'da görev yaptığı birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden uzman çavuş Musa Dağ, memleketi Kırşehir'de düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.
Adıyaman'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Musa Dağ, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.
Görev yaptığı birliğinde geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitiren 29 yaşındaki Dağ'ın cenazesi, yakınları tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesine getirildi.
Daha sonra Çarşı Camisi'ne götürülen Dağ'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kaman Cuma Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Dağ'ın ailesi ve yakınları, Vali Sefa Demiryürek, Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci ile vatandaşlar katıldı.