29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda EGO Araçları Ücretsiz Olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

EGO'dan yapılan açıklamada, ABB Meclisince dini ve milli bayram günlerinde EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemler ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmasına dair karar gereği, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, EGO Otobüsleri, Metro ve Ankaray'dan ücretsiz faydalanabileceği belirtildi.

29 Ekim 2025 Çarşamba günü, 383 güzergahta hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergahlarına, EGO CEP'te mobil uygulamasından ve "ego.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.