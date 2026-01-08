Haberler

Albüm: Çin'in Harbin Kentinde Düzenlenen Kardan Heykel Yarışmasında Sanatçıların Yoğun Mesaisi Sürüyor
Güncelleme:
Çin'in Heilongjiang eyaletinde düzenlenen 28. Harbin Uluslararası Kardan Heykel Yarışması'nda 13 ülkeden 25 kar heykeltıraş ekibi, farklı formlardaki kardan heykelleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

HARBİN, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Heilongjiang eyaletinde salı günü başlayan 28. Harbin Uluslararası Kardan Heykel Yarışması'nda sanatçılar, farklı formlardaki kardan heykelleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yarışmaya 13 ülkeden 25 kar heykeltıraş ekibi katılıyor.

