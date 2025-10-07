27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu

"27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri", Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 dalda ödül verilen törende, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü" Metin Deniz'in, oyun yazarlarına adanan "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü" ise "9/8'lik Kıyamet" oyunuyla Şamil Yılmaz'ın oldu.

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen "Haldun Dormen Özel Ödülü"ne "Afife" oyunuyla Tiyatro Afife&Zorlu PSM layık görülürken, "Yapı Kredi Özel Ödülü"nün sahibi ise Mehmet Birkiye oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Aslı Yılmaz, çok canlı ve zengin bir tiyatro sezonunun geride kaldığını belirterek, "Tiyatro, insan ruhunu besleyen, bizi yaşamda nadiren karşılaşabildiğimiz derin duygular, incelikli kavrayışlar ve keskin gerçeklerle yüzleştiren bir sihir sanatı. Sahnede ve sahne arkasında bu sihri yaratan tüm sanatçılarımıza şükran borçluyuz. Bu yıl da sahnelerimizde bize ilham veren performanslara tanıklık ettik. Türk tiyatrosunun ayrılmaz parçası olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde bu performansların yaratıcılarının emeğini alkışladığımız, sanatçılarımızın ve sanatseverlerin tutkusunu paylaştığımız için hem mutlu hem de gururluyuz." ifadelerini kullandı.

"Medea Material" 5 dalda ödül aldı

İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu "Medea Material" eseri "Yılın En Başarılı Oyunu", "Yılın En Başarılı Yönetmeni" (Ayşe Emel Mesci) ve "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" (Sükün Işıtan) ödüllerini aldı.

Eser ayrıca "Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı" ve "Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödüllerinin de sahibi oldu.

"Ağrı Dağı Efsanesi" oyunu "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ile "Yılın En Başarılı Sahne Müziği" ödüllerine değer görüldü.

Oğulcan Arman Uslu "9/8'lik Kıyamet" oyunundaki performansıyla "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü alırken, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" BFF'deki rolüyle Deniz Danışoğlu'nun, "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" "Dublörün Dilemması"ndaki rolüyle Tekin Ezgütekin oldu.

"Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülü "Yıldız"daki rolü ile Mine Nur Şen'e, "Yılın En Başarılı Koreografisi" ödülü ise "Khora" ile İlyas Odman'a verildi.