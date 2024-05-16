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27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Kapanış Töreni Yapıldı

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27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Sanatçı Ayça Özefe'nin konseri eşliğinde Kült Kavaklıdere'de yapılan kapanış töreniyle sona erdi. Festivalde, 70'in üzerinde film izleyiciyle buluştu.

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapanış töreni, Sanatçı Ayça Özefe'nin konseri eşliğinde Kült Kavaklıdere'de yapıldı. Festival bu yıl "Daha azı değil daha fazlası, sen uçuşu hatırla" temasıyla düzenlendi. Festivalde, 70'in üzerinde film izleyiciyle buluştu.

Kadın sinemacıların imzasını taşıyan ulusal ve uluslararası uzun metraj, belgesel ve kısa filmleri izleyicilerle buluşturan 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin kapanış töreni bugün Ankara'da yapıldı. Festivalin kapanış töreninde Fipresci ödülleri de sahiplerini buldu

Bu yıl 9 Mayıs'ta başlayan festivalin teması 'Daha azı değil daha fazlası, sen uçuşu hatırla' temasıyla düzenlendi. Festivale 100'den fazla film katıldı, 70'in üzerinde film izleyiciyle buluştu.

Ankara Opera Sahnesi'nde yapılan açılış töreniyle başlayan festivalin filmleri eski adıyla Kavaklıdere Sineması, yeni adıyla Kült Kavaklıdere'de izleyicinin karşısına çıktı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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