Haberler

Osmaniye'de nikah dairesinde "26.06.2026" yoğunluğu yaşandı

Osmaniye'de nikah dairesinde '26.06.2026' yoğunluğu yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 26.06.2026 tarihinin uyumundan yararlanmak isteyen 20 çift, belediye nikah salonunda yoğunluk oluşturdu. Bazı çiftlerin nikahını Belediye Başkanı kıydı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "26.06.2026" tarihinin uyumundan yararlanarak evlenmek isteyen çiftler, belediye nikah salonunda yoğunluk oluşturdu.

Kadirli Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran ve hayatlarını akılda kalıcı bir tarihte birleştirmek isteyen 20 çiftin nikahı kıyıldı.

Özel tarihte evlenmek isteyen bazı çiftlerin nikahını Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar kıydı.

Nikah memuru Mehmet Eynallı, AA muhabirine, 26 Haziran dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Bugün çok sayıda talep aldıklarını belirten Eynallı, "Çiftlerimiz evlilik tarihlerinin unutulmaz olması için önceden randevularını oluşturup geldiler. Normal günlerde kıydığımız nikah sayısı 3 veya 5 iken bugün bu sayı 20'yi buldu. Tüm çiftlerimize mutluluk diliyorum." dedi.

Hayatını Ufuk Akyüzlü ile birleştiren İrem Alişan Akyüzlü, nikah için unutulmayacak bir gün seçtiklerini dile getirdi.

Süleyman Çelikten ile evlenen Coşku Bozdoğan da nikah tarihlerinin 26 Haziran'da kıyılmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Menderes Özat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

Böcek ailesi davasında karar çıktı! İşte sanıklara verilen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye'de kritik aşamadayız

"Terörsüz Türkiye'de kritik aşamadayız"
ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

Güzelliğini annesinden almış! Bodrum sahillerinde büyüledi
Kapıyı kırıp girdiler! Ne var ne yok dinlene dinlene çaldılar

Kapıyı kırıp girdiler, dinlene dinlene çaldılar
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı