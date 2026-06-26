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Trakya'da özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler "26.06.2026"yı tercih etti

Trakya'da özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler '26.06.2026'yı tercih etti
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 26.06.2026 tarihinin kolay hatırlanabilir olması nedeniyle nikah dairelerinde yoğunluk yaşandı. Üç ilde toplam 61 çift, bu özel günde hayatlarını birleştirdi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "26.06.2026"da nikah kıymak isteyenler, düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Evliliğe adım atan çiftler rakamların tekrarı ve kolay hatırlanabilir olması nedeniyle yoğun ilgi gören tarih için nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını talep eden 14 çift, belediyenin evlendirme birimine müracaat etti.

Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Nikah törenlerine katılan aileler de çiftlerin bu özel günde yaşadıkları mutluluğa ortak oldu.

Abdülkadir Özyaramış ve Mihriban Uğur çifti de bu özel günde evlendi.

Özyaramış, AA muhabirine, izni dolayısıyla nikah tarihlerinin bu özel güne denk geldiğini söyledi.

Heyecanlı olduğunu belirten Özyaramış, "Çok anlamlı bir gün. Bunun için mutluyuz." dedi.

Mihriban Uğur ise özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tekirdağ ve Kırklareli

Kırklareli il genelinde ise 27 çift nikah töreni için bu özel günü tercih etti.

Nikah salonuna gelen çiftlerden Kevser Engin ve Tayfun Can'ın nikah işlemi gerçekleştirildi.

Kevser Engin, "26.06.2026" tarihinin çok anlamlı olduğu için tercih ettiklerini dile getirdi.

Tekirdağ'da ise 20 çiftin nikahı kıyıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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