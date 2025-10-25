Haberler

25 Yıl Sonra Mezunlar Cübbe Giydi

25 Yıl Sonra Mezunlar Cübbe Giydi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan doktorlar, 25 yıl sonra yeniden bir araya gelerek cübbe giydiler. Mezuniyet toplantısında duygusal anlar yaşandı, eski hocalara plaket ve çiçek verildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan doktorlar, 25 yıl sonra aynı fakültede bir araya gelerek yeniden cübbe giydi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye'nin farklı illeri ile çeşitli ülkelerde görev yapan doktorlar, fakültenin dekanlık binasında düzenlenen "Mezuniyet Toplantısı"na katıldı.

Yıllar sonra birbirlerine sarılarak hasret gideren doktorlar, ülkenin tecrübeli doktorları olarak eğitim gördükleri sıralara oturdu. Öğrencilik yıllarında eğitim aldıkları hocalar da etkinliğe katılarak, doktorluk yapan öğrencileriyle eskiyi yad etti.

"Nostalji" dersinin ardından öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tecrübelerini ve anılarını paylaşan doktorlar, derslerine giren hocalarına plaket ve çiçek verdi.

Prof. Dr. Recai Tuncer, Prof. Dr. Tiraje Tuncer, Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Prof. Dr. İnci Süleymanlar, Prof. Dr. Mehmet Aktekin ve Prof. Dr. Levent Dönmez'in ardından tüm mezunlar duygularını paylaştı. Doktorların öğrencilik yıllarına ait fotoğraflarının paylaşıldığı törende, duygusal anlar da yaşandı. Eski mezunlar, tekrar cübbe giyerek koridorlarda fotoğraf çektirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, yapılan organizasyonun çok anlamlı olduğunu belirterek, Akdeniz Üniversitesi mezunlarının büyüyen bir aile olduğunu söyledi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özlem Erken Yiğit de yıllar sonra bir araya gelmenin duygulu olduğunu ifade etti.

Programı organize eden doktorlardan Doç. Dr. Hüray Hügül ise mezun olduktan 25 sene sonra cübbelerini giyip tekrar arkadaşlarıyla bir arada olmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Kasım Sakallı - Güncel
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı

Dünya devinden Kenan'a 100 milyon euro'luk çılgın teklif
İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Beşiktaş'ta 1 yıldız isim, sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe öncesi tehlike! Kart görürse derbide olmayacak
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da alarm! Yıldız isim kart görürse derbide yok
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.