Haberler

24 Kasım Öğretmenler Günü Taksim'de Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende, öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Taksim'de düzenlenen törende Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu.

Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Yentür tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu. "Başöğretmen" Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile hayatını kaybeden öğretmenler saygıyla anıldı.

Törende konuşan Yentür, "Bu güzel ve özel günde Türkiye'nin mimarı, körpe yüreklerin güneşi, fedakarlığıyla, cefakarlığıyla, kendine olan adanmışlığını öğrencilerin önüne seren güzel öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Programın sonunda Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.