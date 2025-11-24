24 Kasım Öğretmenler Günü Taksim'de Kutlandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Taksim'de düzenlenen törende Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu.

Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Yentür tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu. "Başöğretmen" Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile hayatını kaybeden öğretmenler saygıyla anıldı.

Törende konuşan Yentür, "Bu güzel ve özel günde Türkiye'nin mimarı, körpe yüreklerin güneşi, fedakarlığıyla, cefakarlığıyla, kendine olan adanmışlığını öğrencilerin önüne seren güzel öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Programın sonunda Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.