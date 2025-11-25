Haberler

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Hayatını Kaybeden Öğretmen Anıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden öğretmen Gülşen Tınas, görev yaptığı okulda öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından anıldı. Öğrenciler, öğretmenleri için gözyaşı döküp, masasına karanfil bıraktı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde motosikletin çarpması sonucu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğretmen Gülşen Tınas (56), görev yaptığı okulda anıldı.

Kaza, dün ilçeye bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Gazipaşa İlkokulu'nda öğretmen olan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Tınas'a, M.K.Ç.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Tınas metrelerce savrulurken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gülşen Tınas ve M.K.Ç., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tınas, Öğretmenler Günü'nde yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsünün tedavisi devam ederken, Gülşen Tınas'ın cenazesi, Aydıncık ilçesinde toprağa verildi.

ÖĞRENCİLERİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken; Gülşen öğretmen için görev yaptığı Gazipaşa İlkokulu'ndaki 3/B sınıfında anma programı düzenlendi. Tınas'ın öğrencileri, mesai arkadaşları ve veliler, masasına karanfil bırakıp, dua etti. Öğrenciler, uzun süre gözyaşı döktü.

