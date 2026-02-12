Haberler

MEB'in 23 Nisan'a özel resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının başvuruları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEB, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine resim, şiir ve kompozisyon yarışması için başvuruları almaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışması için başvurular başladı.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışma, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamını kavratmayı, milli egemenlik bilincini pekiştirmeyi ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sanatsal yollarla ifade etmelerine imkan sağlamayı amaçlıyor.

Yarışmaya, tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri bağlı bulundukları okul müdürlükleri vasıtasıyla katılabilecek.

İlkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışacak. Her kategoride ilk üçe girenler ile mansiyon alanlar ödüllendirilecek.

Yarışma sonucunda dereceye giren eserler, 2-3 Nisan'da Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde ilan edilecek.

Ödül töreni ise 23 Nisan haftasında TBMM'de düzenlenecek.

Yarışma şartlarına "https://tegm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Kirli para trafiğini anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan