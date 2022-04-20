23 Nisan'da 81 ilde 'Çevre ve Çocuk Şenliği'

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 81 ilde eş zamanlı olarak 'Çevre ve Çocuk Şenliği' düzenleyeceklerini duyurdu.

Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak her fırsatta ve her platformda gençler ile ve çocuklara doğa ve çevre bilincini kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "23 Nisan'da ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizin tamamında millet bahçelerimiz başta olmak üzere illerimizin meydanlarında eş zamanlı olarak 'Çevre ve Çocuk Şenliği' düzenleyeceğiz. Yapacağımız şenliğe katılacak yüz binlerce çocuğumuza sıfır atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, çevre ve doğa bilinci kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede açık havada yavrularımıza birbirinden renkli atölyelerle, çocuk kahramanımız 'Emiray' ile eğlenceli ve eğitici etkinlikler sunacağız" dedi.