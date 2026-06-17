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Cemevlerine 41 bin kişilik aşure malzemesi sağlandı

Cemevlerine 41 bin kişilik aşure malzemesi sağlandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla 22 ildeki 61 lokasyona 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağladı. Birlik ve dayanışma ruhunu yaşatmayı amaçlayan destek programının devam edeceği belirtildi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muharrem ayının birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla 22 ildeki cemevlerine 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; muharrem ayının manevi atmosferinde paylaşma kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, aşure destek programını hayata geçirdi. Bu kapsamda hazırlanan aşurelik malzemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki cemevlerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Program kapsamında 22 ilde bulunan 61 farklı lokasyona toplam 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağlandı. Destek programıyla muharrem ayının taşıdığı derin anlamın gelecek nesillere aktarılması ve paylaşma geleneğinin yaşatılması amaçlanıyor.

'DESTEK VE FAALİYETLER SÜRECEK'

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, muharrem ayı kapsamında yürütülen aşure desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ersin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla cemevlerine aşurelik malzeme desteği sağladıklarını belirtti. Birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bu çalışmaların toplumda önemli bir karşılığı olduğuna inandıklarını ifade eden Ersin, inanç, kültür ve geleneklerin yaşatılmasına katkı sunan benzer destek ve faaliyetleri bundan sonraki süreçte de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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