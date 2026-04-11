22 ilde suçtan elde edilen mal varlığını aklama operasyonu: 86 tutuklama

ADANA merkezli 22 ilde suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 86 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait banka hesaplarında işlem hacminin 25 milyar lira olduğu bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve mali analizler sonucunda, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 25 milyar 386 milyon 364 bin 872 lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda Adana merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 120 şüpheliden 97'si yakalandı. Adana'da sorgulanan şüphelilerden 86'sı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ise arandığı bildirildi.

