22 Genç, Trump'a İklim Kararnameleri Nedeniyle Dava Açtı

22 Genç, Trump'a İklim Kararnameleri Nedeniyle Dava Açtı
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Montana eyaletinde yaşları 7 ile 25 arasında değişen 22 genç, Başkan Trump’ın imzaladığı üç başkanlık kararnamesinin anayasa haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Gençler, bu kararnamaların küresel ısınmayı kötüleştireceğini savunuyor.

ABD'de 22 genç, son aylarda iklim ve çevreye ilişkin imzalanan üç başkanlık kararnamesinin anayasal haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Başkan Donald Trump'a dava açtı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Montana eyaletinde yaşları 7 ile 25 arasında değişen 22 kişi "Ulusal Enerji Acil Durumu" kapsamında imzalanan 3 başkanlık kararnamesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Trump ve yönetimine dava açtı.

Söz konusu başkanlık kararlarının küresel ısınmayı daha da kötüleştireceğini savunan gençler, davalı kurumlar arasında ABD Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) da bulunduğunu aktardı.

Davacılardan Eva Lighthiser, "Trump'ın fosil yakıt kararnameleri, benim kuşağım için bir ölüm fermanıdır." ifadesini kullandı.

Lighthiser, "İstediğim için değil, zorunda olduğum için dava açıyorum. Sağlığım, geleceğim ve gerçeği söyleme hakkım tehlikede. (Trump) Fosil yakıtları silah olarak kullanarak bize savaş açıyor, biz ise Anayasa ile karşılık veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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